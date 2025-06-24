Λογαριασμός
Βίντεο από τη σύλληψη του Ισπανού «σαμουράι» που μπούκαρε με σπαθί σε ουζερί στη Θεσσαλονίκη

Κρατώντας ένα γιαπωνέζικο σπαθί τύπου "tando", ένας 64χρονος επιχείρησε να επιτεθεί σε 45χρονο θαμώνα ταβέρνας, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 64χρονου Ισπανού «σαμουράι» που απείλησε με το σπαθί θαμώνες σε ουζερί, εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ.

Ο Ισπανός  συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που κλήθηκαν στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, με τον 64χρονο, Ισπανό υπήκοο, να καταγγέλλεται ότι παρενοχλούσε τους θαμώνες του καταστήματος. Όταν ο 45χρονος αντέδρασε στη συμπεριφορά αυτή, ο δράστης αποπειράθηκε να τον τραυματίσει με το σπαθί. 

