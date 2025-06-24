Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 64χρονου Ισπανού «σαμουράι» που απείλησε με το σπαθί θαμώνες σε ουζερί, εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ.

Ο Ισπανός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που κλήθηκαν στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, με τον 64χρονο, Ισπανό υπήκοο, να καταγγέλλεται ότι παρενοχλούσε τους θαμώνες του καταστήματος. Όταν ο 45χρονος αντέδρασε στη συμπεριφορά αυτή, ο δράστης αποπειράθηκε να τον τραυματίσει με το σπαθί.

Πηγή: skai.gr

