Ανακοίνωση σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας ψευδές αιτήσεις αποζημίωσης ενοικίου (COVID-19), επιστρεπτέων προκαταβολών, επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ, εξέδωσε η αστυνομία.

Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 5.700.000 ευρώ, ενώ τα μέλη αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ.

Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, καθώς και 2 ακόμη άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 μέλη της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

- 61.900 ευρώ,

- τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -24.200- ευρώ,

- 2 χρυσές λίρες,

- πλήθος καρτών ανάληψης,

- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

- 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

- ζυγαριά ακριβείας,

- 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης και

- 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Επιπλέον, ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό, από την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα είχε αναλάβει λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις.

Το μέλη διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα (μεταξύ των οποίων και οι οικίες τους), για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορωνοϊού.

Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.

Ταυτόχρονα, μέσω «αχυρανθρώπων», τους οποίους δήλωναν ως διαχειριστές στις ανωτέρω εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη, ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση η εικονικότητα των συμβάσεων διαφαίνεται από:

- την εικονικότητα ορισμένων εταιριών,

-τα ο ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθίων,

- το χρονικό διάστημα που λάμβαναν χώρα οι υπό έρευνα συμβάσεις, δηλαδή η περίοδος έξαρσης του COVID-19,

- τη δηλωθείσα χρήση του μίσθιου (όπως λ.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων),

- την εναλλαγή των ίδιων εταιριών, καθώς και της ιδιότητας τους στις συμβάσεις, ως εκμισθωτής και μισθωτής,

- τη διαδοχική χρήση ίδιων ακινήτων (σε διαφορετικά και ίδια κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα) από πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες,

- τη δήλωση μισθώσεων σε περιοχές όπου οι εταιρίες δεν δήλωναν δραστηριότητα,

- τη λύση των μισθώσεων και την απευθείας εκ νέου κατάρτιση αυτών, προκειμένου είτε να εξαλειφθούν τυχόν περιορισμοί στη περαιτέρω μίσθωσή τους (π.χ. απαγόρευση υπεκμίσθωσης), είτε να καταρτιστούν νέες συμβάσεις με πολύ υψηλότερα μισθώματα,

- το ύψος των υπεκμισθώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων εταιριών, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο και πολλαπλάσιο από τις αρχικές (πραγματικές) μισθώσεις με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Πώς «ξέπλεναν» τα χρήματα

Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που πιστώνονταν τα κέρδη από τη νόμιμη δραστηριότητα των εταιρειών.

Στη συνέχεια, τα χρήματα επενδύονταν πίσω στις εταιρείες με την επέκταση της νόμιμης δραστηριότητας τους, όπως για παράδειγμα ανέγερση ακινήτων κ.λπ., είτε μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ατομικών καταναλωτικών τους αναγκών.

Ειδικότερα, είχαν εγκαταστήσει ένα διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 122 τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκαν στο εταιρικό δίκτυο. Μέσω αυτών, πραγματοποίησαν τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές, κατά τις οποίες μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν, για την αποφυγή του εντοπισμού τους.

Όπως προέκυψε, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 10.897.157,30 ευρώ.

Στη συνέχεια, τα μέλη προέβαιναν σε αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή πιστώνονταν σε έτερους λογαριασμούς του δικτύου τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

