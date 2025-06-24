Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Χωριστή Δράμας

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ έχουν διατεθεί 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6), σε δασική περιοχή χαμηλής βλάστησης στην περιοχή Χωριστής Δράμας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ έχουν διατεθεί 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά
