Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Χωριστή Δράμας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6), σε δασική περιοχή χαμηλής βλάστησης στην περιοχή Χωριστής Δράμας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ έχουν διατεθεί 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.