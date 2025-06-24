Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Χωριστή Δράμας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6), σε δασική περιοχή χαμηλής βλάστησης στην περιοχή Χωριστής Δράμας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ έχουν διατεθεί 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Πηγή: skai.gr
- Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του δημοσίου και της ΕΕ – Ο λογιστής αρχηγός, οι «αχυράνθρωποι» και το «ξέπλυμα»
- Ναύπακτος: 3χρονο κοριτσάκι έπεσε από μπαλκόνι, νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο
- Θεσσαλονίκη: 17χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο του «Παπανικολάου» – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.