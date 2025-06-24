Ναύπακτος: 3χρονο κοριτσάκι έπεσε από μπαλκόνι, νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιουνίου στη Ναύπακτο, όταν ένα μικρό κορίτσι έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, από ύψος περίπου τριών μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει το nafpaktianews , το παιδί τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο προσέφερε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για περαιτέρω έλεγχο και νοσηλεία.

Πηγή: skai.gr

