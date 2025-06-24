Κρατώντας ένα γιαπωνέζικο σπαθί τύπου "tando", ένας 64χρονος επιχείρησε να επιτεθεί σε 45χρονο θαμώνα ταβέρνας, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.Ο αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που κλήθηκαν στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, με τον 64χρονο, Ισπανό υπήκοο, να καταγγέλλεται ότι παρενοχλούσε τους θαμώνες του καταστήματος. Όταν ο 45χρονος αντέδρασε στη συμπεριφορά αυτή, ο δράστης αποπειράθηκε να τον τραυματίσει με το σπαθί.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν:

- άλλα δύο σπαθιά (τύπου κατάνα),

- ένα πιστόλι ρέπλικα (με ελατήριο που εκτοξεύει πλαστικές μπίλιες),

- ένα ξύλινο δόρυ (yari bokken) κι

- ένα ζευγάρι γάντια πολεμικών τεχνών.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

