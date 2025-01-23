Tρία άτομα ταυτοποιήθηκαν για υποθέσεις ληστείας σε οικία και απόπειρας διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο, το Δεκέμβριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2022, αντίστοιχα, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Στην πρώτη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι, αφού έσπασαν παράθυρο υπογείου ορόφου μονοκατοικίας, εισέβαλλαν σε σπίτι και αφαίρεσαν κοσμήματα φο- μπιζού. Κατά τη διάρκεια της πράξης τους ήχησε ο συναγερμός και έγιναν αντιληπτοί από περίοικο, τον οποίο χτύπησαν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να διαφύγουν διατηρώντας στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Στη δεύτερη υπόθεση, παραβίασαν παράθυρο και εισήλθαν σε γραφείο εμπορίας κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων, πλην όμως δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν κάτι, καθώς ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Μάλιστα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, οι κατηγορούμενοι λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους προσώπου τους, ενώ μετακινούνταν χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακό όχημα», του οποίου μετέβαλλαν συχνά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με σκοπό την παραπλάνηση των διωκτικών αρχών.Το συγκεκριμένο όχημα βρέθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία παρέπεμψε την υπόθεση σε κύρια ανάκριση, με την ολοκλήρωση της οποίας οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

