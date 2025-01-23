Για τραυματισμό αστυνομικού, στην περιοχή της Καρδίτσας, κατά την προσπάθεια αγροτών να διακόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, κάνει λόγο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να τους εμποδίσουν, προκλήθηκε ένταση και προχώρησαν σε ρίψη δακρυγόνων.

Σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο αναφέρει ότι ομάδα των συγκεντρωμένων διαδηλωτών στην προσπάθεια τους να απωθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εισέλθουν πεζοί και να διακόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στην περιοχή της Καρδίτσας, επιτέθηκαν και έριξαν στο οδόστρωμα αστυνομικό, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν.

Οι δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο - σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ - πραγματοποίησαν την απολύτως αναγκαία χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον τραυματία αστυνομικό και να απομακρύνουν τους διαδηλωτές, από τον αυτοκινητόδρομο.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των εμπλεκομένων διαδηλωτών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν άμεσα, για βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες. Παράλληλα, στο σημείο πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν μεμονωμένο καθώς αντίστοιχες κινητοποιήσεις αγροτών, πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της επικράτειας και ολοκληρώθηκαν ομαλά.

Πηγή: skai.gr

