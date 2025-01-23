Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε 13χρονη που λιποθύμησε μετά από challenge του TikTok

Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο πήρε πριν από λίγη ώρα η 13χρονη μαθήτρια του Γυμνασίου Συκεών Θεσσαλονίκης.

Η 13χρονη, η οποία νοσηλεύτηκε στην Α’ Παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου, είναι καλά στην υγεία της, όπως ανέφεραν οι γιατροί μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάστηκε από παιδίατρους, αλλά και παιδοψυχολόγους οι οποίοι δεν έκριναν απαραίτητη την παραμονή της στο νοσοκομείο. Η μαθήτρια ενώ βρισκόταν χθες στο σχολείο της πήρε μέρος σε διαδικτυακή δοκιμασία κατακράτησης της αναπνοής με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διευθύντρια του γυμνασίου έχει ήδη στείλει ηλεκτρονική ενημέρωση στους γονείς ζητώντας από τους γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους που κρύβουν οι προκλήσεις του Τικ Τοκ.

Με αφορμή το περιστατικό ο Υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο «Χ» σημείωσε ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε τα παιδιά μας από αυτήν την τρέλα!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.