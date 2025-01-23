Δικαστική "αυλαία" στην υπόθεση δολοφονίας του 45χρονου ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, τον Φεβρουάριο του 2020, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με κατηγορούμενα τρία αδέλφια. Το Εφετείο "έσπασε" τα ισόβια για δύο εξ αυτών. Για τον τρίτο διατηρήθηκε η πρωτόδικη ποινή των ισόβιων δεσμών.

Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή κάθειρξης 8 και 15 ετών - αντιστοίχως - σε έναν 43χρονο και τον 37χρονο αδελφό του (κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο). Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε εκ νέου στον τρίτο αδελφό, 25 ετών, που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

Το Δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικό μόνο στον 43χρονο (πρότερο σύννομο βίο) ο οποίος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του. Οι άλλοι δύο καταδικασθέντες επιστρέφουν στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος ο μικρότερος αδελφός τους (σήμερα 23 ετών) που λόγω ανηλικότητας κατά την τέλεση της πράξης του παραπέμφθηκε να δικαστεί σε Δικαστήριο Ανηλίκων, από το οποίο τιμωρήθηκε με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων (κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη).

Ο άτυχος 45χρονος, πατέρας δύο παιδιών, είχε δεχθεί 13 μαχαιριές, από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Αιτία της φονικής επίθεσης, το οποίο έγινε μέσα στο ψητοπωλείο του θύματος επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας και μπροστά στα έντρομα μάτια των θαμώνων, ήταν η απόλυση του 37χρονου, υπαλλήλου τότε, του ψητοπωλείου - επειδή απουσίαζε από τη δουλειά του. Είχαν προηγηθεί εκατέρωθεν μηνύματα με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο, μέσω κινητών τηλεφώνων, πυροδοτώντας ένα κλίμα έντασης, το οποίο κορυφώθηκε όταν τα τέσσερα αδέλφια πήγαν στο μαγαζί του 454χρονου για να του ζητήσουν το λόγο. Στις απολογίες τους ενώπιον του Εφετείου, τα τρία αδέλφια αρνήθηκαν ότι είχαν σκοπό να σκοτώσουν το θύμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

