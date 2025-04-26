Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που είχε σε «καβάτζα» πάνω από 1,6 κιλά κοκαΐνης

Συνελήφθη χθες, Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας αλλοδαπός για διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,6 κιλά κοκαΐνης, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Vector»

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο άνδρας χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο εν λόγω διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 636 γραμμαρίων και 38 μικροδέματα (φιξάκια) με κοκαΐνη, έτοιμα για διακίνηση. Συνολικά κατασχέθηκαν 66 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 675,1 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.400 ευρώ, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του, που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 865 ευρώ. Κατασχέθηκε επίσης ένα όχημα που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

