Το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τα γήπεδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, βοήθησε σημαντικά προς την κατεύθυνση κατανόησης των νέων ψηφιακών λύσεων που προσφέρει το κράτος στον πολίτη.

Πλέον, τα νέα στοιχεία που αφορούν στην ταυτοποίηση εισιτηρίων μέσω gov.gr wallet, έρχονται να επιβεβαιώσουν την επιτυχία ενός εγχειρήματος, το οποίο αναβάθμισε το επίπεδο ασφαλείας στα γήπεδα, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση των φιλάθλων.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία και λίγο πριν την ολοκλήρωση της Super League αλλά και της Basket League, στο ψηφιακό σύστημα εισόδου στα γήπεδα, ταυτοποιήθηκαν περισσότερα από 1,45 εκατομμύρια εισιτήρια, με σχεδόν τα 2/3 εξ αυτών στο ποδόσφαιρο (περισσότερα από 978 χιλιάδες) και τα υπόλοιπα στο μπάσκετ (σχεδόν 472 χιλιάδες).

«Η ποδοσφαιρική και μπασκετική σεζόν φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της και μπορούμε να έχουμε και εμείς μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της ψηφιακής λύσης που εισαγάγαμε στον χώρο του αθλητισμού. Τα νούμερα, βέβαια, μιλούν από μόνα τους και η εικόνα είναι θετική. 1,4 εκατ. εισιτήρια για αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του ψηφιακού μας πορτοφολιού, του Gov.gr Wallet, χωρίς μάλιστα να προκύπτουν ιδιαίτερα ζητήματα στην εφαρμογή του μέτρου. Όλος μας ο σχεδιασμός είχε εξ αρχής στο επίκεντρο την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας στα γήπεδα σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση των φιλάθλων. Και αυτό έγινε, δίνοντας απάντηση στην πράξη σε όσους βιάστηκαν να απορρίψουν τα μέτρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Και κατέληξε: «Με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, σκοπός μας ήταν και παραμένει τα γήπεδα να είναι σημεία όπου οικογένειες, φίλαθλοι και αθλητές μπορούν να απολαμβάνουν το παιχνίδι χωρίς φόβο. Με εύχρηστα, καινοτόμα, τεχνολογικά εργαλεία δώσαμε μια γερή ”πάσα” προς αυτήν την κατεύθυνση. Από τον περασμένο Μάρτιο, προχωρήσαμε σε συνεργασία και με τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με βάση το τρίπτυχο νομοθεσία – κάμερες – ταυτοποίηση, σε μέτρα που ξαναέκαναν τα γήπεδα χώρους αθλητισμού και ευγενούς άμιλλας. Αυτός ήταν εξάλλου ένας στόχος που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε θέσει ως κυβερνητική προτεραιότητα».

Τον τελευταίο μόλις μήνα (Απρίλιος), ο συνολικός αριθμός των ταυτοποιημένων εισιτηρίων ανέρχεται σε περίπου 111.000, ενώ ο συνολικός αριθμός αιτημάτων ταυτοποίησης για ανήλικα άτομα ξεπέρασε τις 225 χιλιάδες. Επίσης ταυτοποιήθηκαν συνολικά περισσότερα από 23.000 εισιτήρια αλλοδαπών/κατοίκων εξωτερικού, τα μισά με το διαβατήριο ως ταυτοποιητικό έγγραφο και τα υπόλοιπα με ταυτότητα. Οι μεταβιβάσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τις 13.000.

Να θυμίσουμε ότι η διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία ξεκίνησε στις 9 Απριλίου 2024, «είναι απλή, φιλική και γίνεται με τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο». Άλλωστε «το Gov.gr Wallet είναι το τεχνολογικό εργαλείο που κάνει την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη» προσφέροντας λύσεις σε θέματα εποπτικού χαρακτήρα, όπως είναι και το ψηφιακό σύστημα εισόδου στα γήπεδα.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας τόσο για τους αγώνες ποδοσφαίρου όσο και μπάσκετ. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι που έχουν ταυτοποιήσει ψηφιακά και έχουν εισαγάγει το εισιτήριο διαρκείας στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, μπορούν με απλό τρόπο να το μεταβιβάσουν σε άτομο της επιλογής τους, με βάση τους όρους της κάθε ομάδας

Τη δυνατότητα ταυτοποίησης των εισιτηρίων τους, έχουν αποκτήσει εδώ και σχεδόν επτά μήνες, οι φίλαθλοι που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, επιτρέποντας στην εφαρμογή να αναγνώσει το διαβατήριό τους με τη χρήση του NFC τσιπ που εμπεριέχει, ενώ από τον περασμένο Οκτώβριο, δόθηκε και η δυνατότητα αλλαγής συνοδείας ανηλίκου μέσα της ίδιας πλατφόρμας.

Η διαδικασία γίνεται από τους κηδεμόνες των ανηλίκων με τα ακόλουθα βήματα:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet

Επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και το εισιτήριο διαρκείας του ανηλίκου

Ακολούθως, επάνω δεξιά [⋮] επιλέγουν την «Αλλαγή Συνοδείας»

Ύστερα, συμπληρώνουν στο εμφανιζόμενο πλαίσιο τον ΑΦΜ του πολίτη, ο οποίος επιθυμούν να συνοδεύσει τον ανήλικο στον αγώνα

Με αυτόν τρόπο, ο πολίτης του οποίου το ΑΦΜ δηλώθηκε λαμβάνει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ανοίγει το Gov.gr Wallet, αποδέχεται το αίτημα και αυτόματα προστίθεται το εισιτήριο του ανηλίκου στο δικό του ψηφιακό πορτοφόλι. Η ανάκληση της συνοδείας, πραγματοποιείται μόνο από το tickets.gov.gr.

