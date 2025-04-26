Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο μεγάλος αδερφός του περιβόητου Βασίλη Παλαιοκώστα, Νίκος Παλαιοκώστας, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος και πήγε στο σπίτι του στα Τρίκαλα, υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση δύο φορές την εβδομάδα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη και δεν άντεξε.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, είχε περάσει εγκεφαλικό, πήγαινε σε κέντρο αποκατάστασης και νοσηλευόταν στην Α’ Παθολογική του νοσοκομείου Τρικάλων, κάνοντας συγχρόνως αιμοκάθαρση.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας είχε γεννηθεί στο Μοσχόφυτο Τρικάλων το 1960 και ήταν ένα από τα 5 παιδιά της οικογένειας, του Λεωνίδα και της Γεωργίας.



Πηγή: skai.gr

