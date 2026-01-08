Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος - Μετέφερε παράνομα εξαμελή οικογένεια Αφγανών

Για παράνομη μεταφορά έξι μεταναστών, μελών οικογενείας και μεταξύ αυτών δύο ανηλίκων, συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, ένας 34χρονος.

Κινούμενος με Ι.Χ. αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, ο 34χρονος, με καταγωγή από το Κόσοβο, αγνόησε σήμα αστυνομιών να σταματήσει, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στο ύψος του σταθμού διοδίων Ανάληψης και στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν οι έξι μετανάστες, Αφγανοί υπήκοοι, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονταν στο πορτ - μπαγκάζ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα τα προηγούμενα 24ωρα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ για την μεταφορά τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, ο καθένας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

