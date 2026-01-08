Για αρπαγή, εκβίαση και παράνομη κατακράτηση δύο αλλοδαπών συνελήφθησαν τρεις νεαροί, επίσης αλλοδαποί, στη Θεσσαλονίκη.

Οι συλληφθέντες, 19, 22 και 23 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, κατηγορούνται ότι κρατούσαν παράνομα τους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα, στους Αμπελόκηπους, ζητώντας από 4 έως 7 χιλιάδες ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης για πιθανό περιστατικό αρπαγής.

Στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης της καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (7/1), διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες κρατούσαν παρά τη θέλησή τους δύο αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Τα θύματα, υπήκοοι Γαλλίας και Τυνησίας, είχαν οδηγηθεί στο διαμέρισμα χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με σκοπό οι δράστες να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από τις οικογένειές τους, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, την οποία προκάλεσε καταγγελία, πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος στο διαμέρισμα που οδήγησε στη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων και στην απελευθέρωση των μεταναστών.

