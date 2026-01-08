Συγγενείς, φίλοι, πρώην συνεργάτες και πλήθος πολιτικών αποχαιρετούν αυτή την ώρα στο Aποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 74 ετών, μετά από καρδιακή ανακοπή.

H σύζυγός του, Τίνα, μαζί με τους γιους τους έφτασαν «αθόρυβα» στο σημείο στις 9:30 και ζήτησαν από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτογράφους να μην καταγραφεί εικόνα τους, λόγω της άσχημης ψυχολογικής τους κατάστασης.

Παρόντες στην τελετή είναι, εκτός των άλλων, στελέχη και παρουσιαστές του ΑΝΤ1, δημοσιογράφοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στεφάνια στη μνήμη του δημοσιογράφου έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η οικογένεια έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

- «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

- «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

