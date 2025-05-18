Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου που πέταξε αναμμένο πυρσό σε κυλικείο γηπέδου

Ο ανήλικος μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα πέταξε τον πυρσό πάνω σε πλαστικό σκέπαστρο του κυλικείου

σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 17χρονου οδηγήθηκαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όταν ο ανήλικος κατά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα, ενεργοποίησε μια πυροτεχνική κατασκευή, τύπου ναυτικού πυρσού, την οποία και έριξε πάνω σε πλαστικό σκέπαστρο του κυλικείου με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.

Το γεγονός έλαβε χώρα σε περιοχή του Δήμου Δέλτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη συλλήψεις ανήλικοι οπαδική βία Αστυνομία πυροτεχνήματα
