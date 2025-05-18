Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου που πέταξε αναμμένο πυρσό σε κυλικείο γηπέδου

Στη σύλληψη ενός 17χρονου οδηγήθηκαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όταν ο ανήλικος κατά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα, ενεργοποίησε μια πυροτεχνική κατασκευή, τύπου ναυτικού πυρσού, την οποία και έριξε πάνω σε πλαστικό σκέπαστρο του κυλικείου με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.

Το γεγονός έλαβε χώρα σε περιοχή του Δήμου Δέλτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

