Στη σύλληψη δύο ατόμων, για κατοχή και μεταφορά ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές Μυκόνου και Πειραιά.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, στο νέο λιμάνι της Μυκόνου και κατά τη διάρκεια ελέγχων κατά την επιβίβαση επιβατών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, συνελήφθη 60χρονος υπήκοος Αιγύπτου, που μετέφερε σε δύο αποσκευές του συνολικά 147 κούτες τσιγάρων -περιέχουσες 10 δέματα των 20 τεμαχίων και 130 μεμονωμένα πακέτα- χωρίς την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι στο ίδιο πλοίο επέβαινε και ένας 62χρονος, επίσης υπήκοος Αιγύπτου, που μετέφερε επιπλέον λαθραία καπνικά προϊόντα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου εντόπισαν τον 62χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 200 κούτες τσιγάρων, με 10 δέματα των 20 τεμαχίων η κάθε μία, επίσης χωρίς την προβλεπόμενη ταινία κατανάλωσης.

Ο 62χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Λιμενική Αρχή Μυκόνου, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 72.000 τσιγάρα, τα οποία θα παραδοθούν στο Τελωνείο Μυκόνου. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τη λαθραία διακίνηση υπολογίζονται στο ποσό των 21.499,37 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.