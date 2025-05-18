Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου λόγω πυρκαγιάς

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς τα οχήματα που κινούνται στην παλαιά εθνική οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, εκτρέπονται προς τη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

