Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 14χρονο ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για κατοχή μολότοφ.
Ο ανήλικος, υπήκοος Βουλγαρίας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ύστερα από τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες κουκουλοφόρων και αφού είχε ολοκληρωθεί το ογκώδες συλλαλητήριο για τα θύματα των Τεμπών.
Ο 14χρονος διώκεται για κατοχή εκρηκτικών υλών σε δημόσια συνάθροιση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια.
Η μητέρα του 14χρονου η οποία επίσης συνελήφθη, διώκεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο.
