«Μόνο ως ανυπόστατες, συκοφαντικές και ενδεχομένως ποινικά κολάσιμες μπορούν να χαρακτηριστούν δηλώσεις και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κυρίως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συνοδευόμενες μάλιστα και από δήθεν “αποδεικτικό υλικό”, όπου επιχειρείται ταύτιση αστυνομικών με άτομα που προκαλούν επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως «τέτοιες τοποθετήσεις διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και δημιουργούν αδικαιολόγητα στερεότυπα και προκαταλήψεις, ενώ κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και υπονομεύουν το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Έλληνες αστυνομικοί λειτουργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του νόμου, με κύριο μέλημα την προστασία των πολιτών που διαδηλώνουν ειρηνικά. Για τον ίδιο σκοπό οι αστυνομικοί με αυταπάρνηση θέτουν τη σωματική τους ακεραιότητα σε κίνδυνο, όπως αποδεικνύεται και από τους τραυματισμούς που υπέστησαν στις χθεσινές διαδηλώσεις από επιθέσεις βίαιων εγκληματικών στοιχείων» και υπογραμμίζεται πως:

«Οι ίδιοι αστυνομικοί, πριν από τις διαδηλώσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν άτομα που κατείχαν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως βόμβες μολότοφ και εκρηκτικούς – εμπρηστικούς μηχανισμούς, που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, με πρώτιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των ειρηνικών διαδηλωτών. Ως αποτέλεσμα, μέχρι τώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε -237- προσαγωγές από τις οποίες οι -77- έγιναν συλλήψεις. Πολλά από αυτά τα άτομα διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ή έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για οπαδικά επεισόδια. Αυτονόητο είναι ότι οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ταυτοποίηση όλων των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια, από ανοιχτές και ιδίες πηγές.

Συνεπώς, κάθε ταύτιση με αυτά τα άτομα αποτελεί τουλάχιστον ύβρη σε βάρος των Ελλήνων αστυνομικών, ιδίως όταν αυτό επιχειρείται ανυπόστατα ακόμη και από πρόσωπα που έχουν δημόσιο λόγο και με τρόπο που συνιστά διασπορά ψευδών πληροφοριών και ειδήσεων. Κάθε τέτοια αναφορά εφεξής θα τίθεται υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών για ποινική αξιολόγηση και διερεύνηση.

Χαρακτηριστικά και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, αρκεί να λεχθεί ότι οι αναρτήσεις που ταυτίζουν Έλληνες αστυνομικούς με ταραχοποιά στοιχεία, είναι κατασκευασμένες αφού σε αυτές χρησιμοποιούνται ακόμη και εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αρκετά χρόνια και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δεν αφορούν καν τη χώρα μας.

Η αλήθεια προκύπτει εύκολα με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το υλικό αυτό αποτελεί ήδη αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας, με αποδείξεις που προέρχονται από τεχνικά στοιχεία και οι υπαίτιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Ενδεικτικά, η παρακάτω φωτογραφία που διακινείται ως πρόσφατη και υποτίθεται δείχνει Έλληνες αστυνομικούς και κουκουλοφόρο συλληφθέντα να φορούν παρόμοια ρούχα, είναι φωτογραφία του 2007 που λήφθηκε στο Κεμπέκ του Καναδά.

Ομοίως, η παρακάτω φωτογραφία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο από το 2009 όμως, εκτός του ότι διακινείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο διαδηλώσεων ως πρόσφατη, τα άτομα που απεικονίζονται σε αυτή ουδεμία σχέση έχουν με αστυνομικούς, αλλά ήταν μέλη τότε κόμματος που διαδήλωναν.

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους με επαγγελματισμό και αφοσίωση, με σκοπό την προστασία όλων των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

