Άλιμος: Επίθεση αγνώστων σε παρέα ανηλίκων – Τέσσερις τραυματίες

Στον Άλιμο, στις 22:40 χθες, επτά νεαροί, επιτέθηκαν σε έξι 17χρονους με σκοπό να τους αρπάξουν τα κινητά τηλέφωνα και να τους ληστέψουν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένας ανήλικος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο ενώ σε βάρος των τριών ασκήθηκε σωματική βία.

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το ertnews.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.