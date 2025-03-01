Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού με τις δύο μεγάλες παρελάσεις, όπου χιλιάδες καρναβαλιστές αναμένεται να μεταδώσουν, με την ζωντάνια τους και τις δημιουργίες τους, το κέφι και τη χαρά.

Ειδικότερα, περισσότεροι από 55.000 καρναβαλιστές, μέλη των 165 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», θα ξεχυθούν στους δρόμους, με τις ευφάνταστες στολές τους, τόσο καλλιτεχνικές, όσο και σατιρικές, αλλά και τις ξεχωριστές εμπνεύσεις τους, μεταμορφώνοντας την πόλη σε ατέλειωτο πεδίο, νεανικής ορμής, εξωστρέφειας και γιορτής.

Στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, που θα ξεκινήσει σήμερα στις 6:00 μ.μ. θα παρελάσουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», χωρίς όμως τα δικά τους άρματα και αναμένεται να παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα με τους πρωτότυπους και ατμοσφαιρικούς φωτισμούς τους, τα χρώματα και το κέφι, δίνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο λάμψη και μεγαλοπρέπεια στην μεγάλη καρναβαλική νύχτα.

Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 2:00 μετά το μεσημέρι. Στην παρέλαση θα προπορεύονται τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου Πατρέων που κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου και θα ακολουθούν τα 165 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» με τα άρματα και τις κατασκευές τους.

Στην κορυφή της παρέλασης θα βρίσκεται η δημοτική μουσική και θα ακολουθείται από τα 17 άρματα του Δήμου - «Προπομπός», «Καρνάβαλος», άνθινο άρμα με τη «βασίλισσα», Ελένη Μπάδα μέσα σε 30.000 γαρύφαλλα, «Θα π(ι)ούμε το νερό νεράκι», «Gang Bank», «Smile» με τη συμμετοχή για πρώτη φορά του Πανεπιστημίου Πατρών στις παρελάσεις, «Γοργόνα», «Αλογόψαρο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Λαγός», «Μαριονέτες», «21 Γάτες» (2 άρματα), «Ταξίδι με τη φαντασία», «Καρουζέλ», «Μουσικοί του Τσίρκου», «Σκυλάκι».

Αμέσως μετά θα ξεχυθεί ο χείμαρρος των χιλιάδων καρναβαλιστών, ενώ 30 πληρώματα θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές. Στο τέλος θα παρελάσουν τα άρματα του σοκολατοπόλεμου, με τους σοκολατορίχτες να κρατούν ζωντανό το ιστορικό έθιμο, γλυκαίνοντας τους θεατές σε πεζοδρόμια, μπαλκόνια, αλλά και στην πλατεία Γεωργίου.

Η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 και θα την παρουσιάσουν, η δημοσιογράφος η Νατάσσα Τραγουστή, ο ηθοποιός Γιώργος Λογαράς και ο σεναριογράφος, δημοσιογράφος και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, Παναγιώτης Μαρκεζίνης.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 9:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του πατρινού καρναβαλιού στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας. Κεντρικό στοιχείο της τελετής θα είναι η καύση του βασιλιά - καρνάβαλου, όπου μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει τα μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ πλήθος πυροτεχνημάτων θα φωτίσουν τον ουρανό, δίνοντας λάμψη στην καρναβαλική νύχτα. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει και το οποίο συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα περιλαμβάνει συναυλία με την Klavdia, που θα τραγουδήσει ζωντανά διασκευές των Playmen, συμμετέχοντας στο live show των Playmen, καθώς και συναυλία των ABOVE SUSPICION BAND ως live opening band με χορογραφίες . Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, όπου την μουσική θα επιμεληθούν δύο ντι τζέι.

Χιλιάδες επισκέπτες στην Πάτρα

Στο μεταξύ, η Πάτρα έχει αρχίζει να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν από κοντά το καρναβάλι και να πάρουν μέρος στην μεγάλη γιορτή. Ειδικότερα, η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης αγγίζει το 100%, ενώ και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στην Πάτρα καταγράφουν πολύ μεγάλες πληρότητες. Λόγω των καρναβαλικών εκδηλώσεων και της έλευσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, με σκοπό να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Συγκεκριμένα, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο , το νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας» και το «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα όλα τα έκτακτα περιστατικά που τυχόν προκύψουν.

Επίσης, έχει τεθεί σε γενική εφημερία σήμερα και αύριο, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, το κέντρο υγείας βορείου τομέα της Πάτρας, ενώ θα λειτουργεί υπαίθριο ιατρείο κοντά στην πλατεία Γεωργίου, με την συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Από την πλευρά της η Αστυνομία έχει πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ενισχύσεις από γειτονικές αστυνομικές διευθύνσεις.

