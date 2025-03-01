Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Σάββατο, τα 73 άτομα που συνελήφθησαν χτες για τα εκτεταμένα επεισόδια στο Σύναγμα και τους γύρω δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους συλληφθέντες συμπεριλαμβάνονται τρεις ανήλικοι, τρεις αλλοδαποί και τουλάχιστον 10 άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για περιστατικά οπαδικής βίας.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι μέσα στην ομάδα των ταραξιών που εκτόξευε μολότοφ προς το προαύλιο της Βουλής υπήρχαν και χούλιγκαν ομάδων της Αττικής και η ταυτοποίησή τους είναι θέμα χρόνου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των άλλων εμπλεκόμενων στα σοβαρά επεισόδια που αμαύρωσαν το ογκώδες συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Πηγή: skai.gr

