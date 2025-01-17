Για κακοποίηση ζώων εργασίας παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, 58χρονος που συνελήφθη σε αγροτική περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Ως ιδιοκτήτης τριών γαϊδουριών κι ενός αλόγου κατηγορείται ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας και συγκεκριμένα είχε τα ζώα δεμένα σε πασσάλους, χωρίς αυτά να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σε βάρος του 58χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ ενημερώθηκε η κτηνιατρική Υπηρεσία για την εξέταση των ζώων.

