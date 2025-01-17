Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής λόγω διαρροή αερίου στον κεντρικό κόμβο Θέρμης.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις 10:35 για διαρροή αερίου στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στο ύψος του κόμβου της Θέρμης. ενώ στην περιοχή είναι έντονη η οσμή αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η διαρροή φαίνεται να προκλήθηκε όταν συνεργείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Θέρμης χτύπησε αγωγό φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ, με τις Αρχές να αποκλείουν την πρόσβαση στην περιοχή σε οχήματα και πολίτες και την Τροχαία να προχωρεί σε εκτροπές κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έριχναν νερό στις επιφάνειες του δρόμου, των πεζοδρομίων και του κόμβου.

Κλιμάκιο της αρμόδιας εταιρείας διαχείρισης φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί μετρήσεις στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.