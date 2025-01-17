Η επισκευή των πεζοδρομίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα με τις ευθύνες τις περισσότερες φορές να γίνονται μπαλάκι. Ο Γ.Γ της ΠΟΜΙΔΑ, Μανώλης Κρανίδης απαντάει για το ποιος ευθύνεται για την επισκευή τους έπειτα από πλήθος καταγγελιών που έχουν φτάσει στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξηγεί και βάση νομοθεσίας υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Εν ολίγης ο κάθε ιδιοκτήτης είναι αρμόδιος για το πεζοδρόμιο μπροστά από το οικόπεδό του.

Σε περίπτωση ωστόσο, που ο δήμος ή κάποιος φορέας καταστρέψει το πεζοδρόμιο προκειμένου να κάνει κάποια εργασία οφείλει να τα επισκευάσει ξανά.

Ένα σύνηθες πρόβηκα είναι τα πεζοδρόμια που έχουν καταστραφεί επειδή οι ρίζες των δέντρων έχουν σηκώσει τις πλάκες. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Κρανίδη την ευθύνη έχει ο δήμος όπου και θα πρέπει να γίνει έτοιμα στην υπηρεσία πρασίνου του δήμου και το θέμα να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Κρανίδης για να λυθεί το ζήτημα με τα πεζοδρόμια, θα πρέπει να υπάρξει απλοποίηση της νομοθεσίας, ένα πρόγραμμα ανάπλασης των πεζοδρομίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.