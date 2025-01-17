Θηλυκή συμμορία που αφαιρούσε πορτοφόλια από ηλικιωμένους σε λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ, αλλά και εντός αστικών λεωφορείων, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για πέντε γυναίκες από τη Βουλγαρία (26 έως 47 ετών), οι οποίες δρούσαν από κοινού, σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, τελώντας από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους, συνολικά 11 κλοπές, με συνολική λεία άνω των 10.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

