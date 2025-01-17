Η διεξαγωγή του Καρναβαλιού Θεσσαλονίκης την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου αποφασίστηκε σήμερα σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε η ανάγκη της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανισμών και συλλόγων που θα συμπράξουν, ώστε η πόλη, οργανωμένα και συντεταγμένα, να υποδεχθεί μια δράση που μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό θεσμό.

Στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε πως η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να απαντήσει με ενότητα ευθύνης στην επιθυμία των χιλιάδων καρναβαλιστών -όπως καταγράφηκε την προηγούμενη χρονιά- ώστε να δημιουργηθεί στην πόλη ένα νέο, μεγάλο γεγονός με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. «Η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να “χτίσει” ένα μεγάλο δρώμενο, κάτι, όμως, που απαιτεί να βάλουμε τις αποσπασματικές πρωτοβουλίες στην άκρη και να δουλέψουμε από κοινού. Μετά τη μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά για όλους μας», τόνισε ο κ. Αγγελούδης.

Πηγή: Thestival.gr

