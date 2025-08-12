Μια νεαρή αρκούδα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού - Αμπελοκήπων το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ κλήθηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου από το τοπικό Δασαρχείο να παραλάβει την τραυματισμένη αρκούδα. Η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη! Όταν εντοπίστηκε βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και δεν ανταποκρινόταν.

Τα μέλη του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ την ονόμασαν Κίρκη γιατί τα… μάγεψε!

Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας Περίθαλψης & Επανένταξης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ η Κίρκη ξύπνησε! Την αισιοδοξία ενίσχυσαν επιπλέον και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που δεν έδειξαν κάποια σοβαρή βλάβη. Η Κίρκη είχε κερδίσει την πρώτη μάχη για τη ζωή της! Βέβαια, έχει ένα κάταγμα στο κρανίο, ωστόσο λόγω της νεαρής ηλικίας της είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να ξεπεράσει με την απαραίτητη περίθαλψη στις εγκαταστάσεις μας.

Η μικρή Κίρκη μάγεψε τα μέλη του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με τη θέλησή της και τη μαχητικότητά της για τη ζωή. Έχει μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του, όπου θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει και να φανεί εάν μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον.

Στο βίντεο, στις πρώτες στιγμές μετά το ξύπνημά της, τρώει κάτι… γλυκό και δυναμωτικό, μέλι.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ για τη συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

