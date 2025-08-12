Καλοκαίρι, βαλίτσες έτοιμες, και… τέσσερα πατουσάκια σε κοιτούν με απορία. Οι διακοπές με το κατοικίδιό σου μπορούν να είναι μια υπέροχη εμπειρία, αρκεί να υπάρχει λίγη οργάνωση. Από τη σωστή μεταφορά μέχρι τις στάσεις για νερό και παιχνίδι, αυτά είναι τα tips που θα σας βοηθήσουν να ταξιδέψετε χωρίς άγχος, είτε μπαίνετε στο πλοίο για κάποιο νησί είτε παίρνετε τον δρόμο για τα βουνά.

Ταξίδι με αυτοκίνητο

1. Ασφάλεια πρώτα: Χρησιμοποίησε ειδική ζώνη ασφαλείας ή κλουβί μεταφοράς ή τη σχετική διαχωριστική σχάρα. Είναι υποχρεωτικό από τον ΚΟΚ και προστατεύει και το ζώο και εσένα.

2. Συχνές στάσεις: Κάθε 1-2 ώρες σταμάτα για να πιει νερό, να περπατήσει και να κάνει την ανάγκη του.

3. Όχι μόνο του στο αμάξι: Ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα μέσα σε λίγα λεπτά.

4. Ελαφρύ γεύμα πριν το ταξίδι: Μείωσε τον κίνδυνο ναυτίας και δυσφορίας δίνοντας στο κατοικίδιο λίγο και εύπεπτο φαγητό.

Ταξίδι με πλοίο

5. Ενημερώσου για την πολιτική της εταιρείας: Κάθε ακτοπλοϊκή έχει διαφορετικούς κανόνες για κατοικίδια (χώροι φιλοξενίας, κλουβιά, ειδικές καμπίνες). Έλεγξέ τους πριν κλείσεις εισιτήρια.

6. Δικό του “safe spot”: Πάρε μαζί το αγαπημένο του στρωματάκι ή κουβέρτα για να νιώθει οικεία.

7. Προστασία από τον ήλιο: Βρες σκιερό σημείο και φρόντισε να έχει πάντα δροσερό νερό, ειδικά στα εξωτερικά καταστρώματα.

Extra tip:

Αν το κατοικίδιο αγχώνεται εύκολα, μίλησε με τον κτηνίατρο για τεχνικές χαλάρωσης ή ήπια συμπληρώματα πριν το ταξίδι.

Οι διακοπές με τον καλύτερό σου φίλο δεν είναι δύσκολες. Με λίγη προετοιμασία και αγάπη, το ταξίδι μπορεί να γίνει η πιο γλυκιά σας περιπέτεια. Και να θυμάσαι: το κατοικίδιο δεν είναι απλά επιβάτης, είναι η καλύτερη συντροφιά που μπορείς να έχεις.

Πηγή: skai.gr

