Κρήτη: Άπληστο κρι κρι επιδράμει σε παραλία και πίνει mojito – Δείτε βίντεο

Ένα πεινασμένo κρι κρι προκάλεσε χάος σε παραλία της Κρήτης καθώς ταλαιπώρησε τους τουρίστες για φαγητό - και μάλιστα με μια απότομη κίνησή του χτυπάει μια γυναίκα στο πρόσωπο.
Το... άπληστο και θρασύ κρι κρι προκάλεσε χάος στην παραλία παρενοχλώντας τους λουόμενους για φαγητό. Πλάνα της Daily Mail δείχνουν τις μάταιες προσπάθειες των λουόμενων, τουριστών και ντόπιων, να το διώξουν ενώ άλλοι παρακολουθούν... στωικά καθώς καταβροχθίζει τα σνακ τους. Το κρι κρι, έδειξε να έχει γούστο, καθώς απόλαυσε και ένα mojito.
Το βίντεο με το άπληστο και θρασύ κρι κρι έγινε viral σε όλο τον κόσμο.
@dailymail A greedy goat causes havoc as it pesters sunbathers for food on a beach in Greece. Footage shows tourists' attempts to shoo it away whilst others watched as it devoured their snacks. Read more at DailyMail.com 🎥Newsflare #goat #beach #holidays #greece ♬ original sound - Daily Mail
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.