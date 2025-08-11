Κρήτη: Άπληστο κρι κρι επιδράμει σε παραλία και πίνει mojito – Δείτε βίντεο

Ένα πεινασμένo κρι κρι προκάλεσε χάος σε παραλία της Κρήτης καθώς ταλαιπώρησε τους τουρίστες για φαγητό - και μάλιστα με μια απότομη κίνησή του χτυπάει μια γυναίκα στο πρόσωπο.

Το... άπληστο και θρασύ κρι κρι προκάλεσε χάος στην παραλία παρενοχλώντας τους λουόμενους για φαγητό. Πλάνα της Daily Mail δείχνουν τις μάταιες προσπάθειες των λουόμενων, τουριστών και ντόπιων, να το διώξουν ενώ άλλοι παρακολουθούν... στωικά καθώς καταβροχθίζει τα σνακ τους. Το κρι κρι, έδειξε να έχει γούστο, καθώς απόλαυσε και ένα mojito.

Το βίντεο με το άπληστο και θρασύ κρι κρι έγινε viral σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.