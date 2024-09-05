Σκύλος διέφυγε από αυλή σπιτιού και επιτέθηκε σε δύο περαστικούς, τους οποίους δάγκωσε, με συνέπεια να υποστούν τραύματα.

Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και οδήγησε στη σύλληψη της 49χρονης ιδιοκτήτριας του σκύλου για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.

Τα δύο θύματα, ένας 20χρονος και μία 57χρονη, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Στη 49χρονη συλληφθείσα βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.900 ευρώ και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

