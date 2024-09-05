Καθαρό είναι πλέον από τα νεκρά ψαριά όλο το παραλιακό μέτωπο του Βόλου, καθώς σχεδόν μετά από 10 μέρες, απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 280 τόνοι νεκρά ψάρια και πλέον η περιοχή επιστρέφει στην κανονικότητα.

Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, δήλωσε χθες ότι το λιμάνι, παραλίες και ακτές, ακόμη και ο Ξηριάς τόσο στην εκβολή του όσο και κατά μήκος του, μέσω του οποίου τα νεκρά ψάρια διοχετεύονταν στη θάλασσα, έχουν καθαριστεί από συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Οργανισμού Λιμένος και του Δήμου Βόλου.

Μάλιστα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κυκλοφόρησε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου.

Δείτε το βίντεο:

Σε ισχύ η απαγόρευση κολύμβησης

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απαγόρευση κολύμβησης παραμένει σε ισχύ για την ώρα, καθώς αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα από τα δείγματα νερού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η απαγόρευση ενδέχεται να αρθεί σύντομα, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, εφόσον το επιτρέψουν οι αναλύσεις του ΕΟΔΥ.

Οι μετρήσεις έχουν δείξει ότι η επιβάρυνση του νερού είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων, ενώ μετά από την αποκατάσταση των παραλιών, θα αποφασιστεί και αν θα μπορούν να είναι προσβάσιμες από κολυμβητές.

Πηγή: skai.gr

