Με τραύματα στο κεφάλι οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 7χρονο αγόρι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο.

Το γεγονός, που επιβεβαιώθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο από την αστυνομία, συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα, στο Νέο Σκοπό, του Δήμου Εμμ. Παππά Σερρών.

Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, ο μεγαλόσωμος σκύλος διέφυγε από την περίφραξη του σπιτιού και όρμησε στον 7χρονο που έκανε αμέριμνος ποδήλατο. Ο 64χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Εμ. Παππά, ενώ αύριο αναμένεται να εξέλθει από το νοσοκομείο το 7χρονο παιδί.

Πηγή: skai.gr

