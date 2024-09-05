Το φετινό «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024» ξεκινά σήμερα ,5 και θα διαρκέσει έως 8 Σεπτεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Ευρυτανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων τροχαίας ανά περιοχή (εκτροπή/ διακοπή/απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης / στάθμευσης) με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση αγωνιζόμενων, θεατών καθώς και των κατοίκων και επαγγελματιών των περιοχών που θα διεξαχθεί ο αγώνας.

Σε συνεργασία με τους διοργανωτές και τους συναρμόδιους Φορείς, θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες οδικές σημάνσεις, ωστόσο απαραίτητη είναι και η συνεργασία των οδηγών, οι οποίοι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων, παρακαλούνται να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο των περιοχών όπου θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ακολουθούν αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. Σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας:

Φθιώτιδα: Απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και η κυκλοφορία πεζών ως ακολούθως:

Πέμπτη (05-09-2024) Ε.Δ. «SHAKEDOWN»

Εκκίνηση 09:01 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 07:30 – 15:00. Μήκος 3,62 χλμ.

Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης):

Στη χωμάτινη οδό που συνδέει την Τ.Κ. Λυγαριάς με την Ι.Μ. Αγίας Άννας, από την πλατεία του χωριού, έως και την διασταύρωση της με την Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας (Χ/Θ 5,600).

Επιπλέον, αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λάρισα της Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας, από την Χ/Θ 5,500 έως την Χ/Θ 6,500.

Πέμπτη (05-09-2024) «Πανηγυρική Εκκίνηση στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας»

Εκκίνηση 19:00 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 18:00 – 22:00.

Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης), επί της οδού Φιλίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγράφων έως τη συμβολή της με την οδό Ταϋγέτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Παρασκευή (06-09-2024) Ειδική διαδρομή 1 – 4 «Άνω Παύλιανη»

Εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού αυτοκινήτου: 07:58 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 05:00 – 17:10. Μήκος 22,47 χλμ. διπλή διέλευση. Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης):

Στη χωμάτινη οδό που συνδέει την Τ.Κ. Κουμαριτσίου με την Τ.Κ. Παύλιανης, μέσω των θέσεων «Ράχη Κοτοπούλη», «Κοτρονάκια», με κατάληξη στην Επ.Ο. Νέας Παύλιανης – Λιδωρικίου.

Στην Επ.Ο. Δύο Βουνών – Κουμαριτσίου, από την διασταύρωση με την οδό προς Δέλφινο, έως και το τέλος της Τ.Κ. Κουμαριτσίου (Αφετηρία Ε.Δ.).

Στη δημοτική περιφερειακή οδό Άνω Παύλιανης, από την συμβολή της με την κεντρική δημοτική οδό Άνω Παύλιανης, έως την συμβολή της με την Ειδική Διαδρομή μέσω θέσης «Λάκκα Μανώλη» (Οδός Διαφυγής).

Στην Επ.Ο. Παύλιανης – Λιδορικίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τ.Κ. Παύλιανης, από τη συμβολή της με την Επ.Ο. προς Τ.Κ. Καλοσκοπής, έως το σημείο τερματισμού της Ε.Δ. και από ώρες 08:30 – 17:00.

Παρασκευή (06-09-2024) Ειδική διαδρομή 2 – 5 «Δάφνη»

Εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού αυτοκινήτου: 09:09 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 06:00 – 18:20. Μήκος 21,67 χλμ. διπλή διέλευση.

Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης):

Στη χωμάτινη Επ.Ο. Δάφνης – Μαρμάρων, από τη συμβολή της με την Επ. Ο. Καστριώττισας – Αθανασίου Διάκου, δια μέσω Τ.Κ. Δάφνης, θέσης «Κάτω Κοτρόνι» και Τ.Κ. Ανατολής.

Από τερματισμό Ε.Δ. ΠΥΡΓΟΥ, έως Μάρμαρα.

Παρασκευή (06-09-2024) Ειδική διαδρομή 3 – 6 «Ταρζάν»

Εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού αυτοκινήτου: 11:17 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 08:15 – 14:00 (1ο πέρασμα) και από 14:48- 20:30 (2ο πέρασμα). Μήκος 23,37 χλμ. διπλή διέλευση.

Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης):

Έξωθεν Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, επί της οδού Φιλίας και ειδικότερα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αγράφων, έως τη συμβολή της με την οδό Ταϋγέτου, κατά τις ώρες 06:00 έως 23:00.

Από τερματισμό Ε.Δ. ΤΑΡΖΑΝ, έως γήπεδο Παλιάς Γιαννιτσούς.

Τμήμα οδού διαφυγής Ροβολιαρίου, από διασταύρωση με Ε.Δ. ΤΑΡΖΑΝ έως χώρο πάρκινγκ.

Σάββατο (07-09-2024) Ειδική διαδρομή 7 «Ρεγγίνι»

Εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού αυτοκινήτου: 08:16 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 05:00 – 11:00. Μήκος 28,67 χλμ. μονή διέλευση. Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης):

Έξωθεν Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, επί της οδού Φιλίας και ειδικότερα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αγράφων, έως τη συμβολή της με την οδό Ταϋγέτου, κατά τις ώρες 06:00 έως 10:00.

Στη χωμάτινη οδό μετά την Τ.Κ. Ρεγγινίου, έως την αφετηρία της Ε.Δ..

Στη χωμάτινη οδό από τον τερματισμό της Ε.Δ., έως την Επ.Ο. Ελάτειας – Λιβαδειάς.

Κυριακή (08-09-2024) Ειδική διαδρομή 14 – 15 «Ελευθεροχώρι»

Εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού αυτοκινήτου: 10:05 ώρα.

Διακοπή κυκλοφορίας από 07:00 – 16:00. Μήκος 18,29 χλμ. διπλή διέλευση. Απαγόρευση της στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και της κυκλοφορίας πεζών (πλην των αγωνιστικών και των οχημάτων της διοργάνωσης):

Στη χωμάτινη οδό που συνδέει την Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την Τ.Κ. Μενδενίτσας διαμέσου της θέσης «Λίμνες», από το τέλος της Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου μέχρι πριν την Τ.Κ. Μενδενίτσας.

Στην Επ.Ο. που συνδέει την Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την Ε.Ο. Θερμοπυλών – Ιτέας (Χ/Θ 13,000), καθ’ όλο το μήκος της.

Στη χωμάτινη οδό από Τ.Κ. Μενδενίτσας, μέσω της διαδρομής που οδηγεί στο Κοιμητήριο Μενδενίτσας, με κατεύθυνση προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας.

Ευρυτανία

Από 08:00 ώρα έως 20:30 ώρα της Παρασκευής (06-09-2024), προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας:

Κατά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων, στην Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας, από την 37η χ/θ (διασταύρωση Φουρνάς) έως την 46η χ/θ.

Συνεχώς καθ’ όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από την 47η χ/θ έως και την 48η χ/θ της ανωτέρω Επ.Ο. (θέση «Ζαχαράκι» – εκκίνηση ειδικής διαδρομής).

Κατά το χρονικό διάστημα των ως άνω ρυθμίσεων η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τον νομό Καρδίτσας, θα διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών:

α) Καρπενησίου- Φουρνάς- Κλειστού- Νεράιδας και

β) Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου και Επαρχιακής Οδού Μακρακώμης – Ξυνιάδας Φθιώτιδας.

Βοιωτία (Ειδική διαδρομή 8 «Θήβα»):

Από 07:30 ώρα έως 13:30 ώρα του Σαββάτου (07-09-2024), απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων καθώς και κίνησης πεζών από διασταύρωση ανώνυμης χωμάτινης οδού με Επ.Ο. Θηβών – Ασωπείας (500μ.) μετά την έξοδο του χωριού Νεοχωράκι, αριστερά 40μ. από την άσφαλτο στον ανηφορικό χωμάτινο δρόμο αριστερά (εκκίνηση), έως ανώνυμη δασική οδό πλησίον πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Νεοχωρακίου (τερματισμός).

Φωκίδα (Ειδική διαδρομή 13 «Οινοχώρι»): Από 06:00 ώρα έως 11:45 ώρα της Κυριακής (08-09-2024), απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων καθώς και κίνησης πεζών από σημείο περί τα 200μ. πριν τη διασταύρωση με χωματόδρομο που υπάρχει η πινακίδα ‘ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ’ επί της Επ.Ο. Οινοχωρίου – Σκλήθρου και μέχρι το Σκλήθρο (μήκος κλεισίματος οδού περί τα 2,5 χλμ.).

Τα αγωνιστικά οχήματα κινούνται επί της Ε.Ο. Θερμοπυλών –Άμφισσας, με κατεύθυνση από Λαμία προς Άμφισσα. Στην 26ηχ/θ της Ε.Ο. Θερμοπυλών –Άμφισσας, στη διασταύρωση με τα Καστέλια, στρίβουν δεξιά προς Καστέλια. Στη συνέχεια ακολουθούν πορεία προς Οινοχώρι, στρίβοντας αριστερά στη διασταύρωση προς Οινοχώρι.

Η εκκίνηση βρίσκεται στην αρχή του χωματόδρομου που δεξιά οδηγεί προς τα μεταλλεία της περιοχής. Αμέσως μετά την αφετηρία τα αγωνιστικά στρίβουν δεξιά στον ανηφορικό χωματόδρομο και ακολουθούν διαδρομή για 17,47 χλμ. φτάνοντας μετά από 9.50 χλμ. στον ασφάλτινο δρόμο που δεξιά οδηγεί προς Σκλήθρο και αριστερά προς Οινοχώρι. Στρίβουν αριστερά και σε 200μ. ξαναμπαίνουν στο χώμα δεξιά όπου οδηγούν για ακόμη 8 χλμ. με κατεύθυνση προς Παύλιανη.

Ο τερματισμός βρίσκεται 300 μ. πριν τον ασφάλτινο δρόμο που δεξιά οδηγεί προς Παύλιανη.

Η κίνηση των οχημάτων από Λαμία προς Οινοχώρι, θα διεξάγεται μόνο μέσω της Ε.Ο. Θερμοπυλών – Άμφισσας, καθώς η πρόσβαση στο Οινοχώρι (μέσω Σκλήθρου), διαμέσου της Επ.Ο. Οινοχωρίου – Σκλήθρου, δεν θα είναι εφικτή.

Β. Σε περιοχές της Αττικής

Παράδρομος Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον αριστερό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (από την πλευρά του ρεύματος προς Αθήνα), στο τμήμα του από τη χ/θ 45.800 έως τη χ/θ 48.400, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, το Σάββατο 07-09-2024, κατά τις ώρες 16:00 έως 02:00 της Κυριακής 08-09-2024.

Κατά την ως άνω διακοπή της κυκλοφορίας, τα οχήματα που κινούνται και στις δύο κατευθύνσεις του αριστερού παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, θα εκτρέπονται μέσω της υπόγειας ανώνυμης οδού της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και θα κινούνται στον δεξιό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (από την πλευρά του ρεύματος προς Λαμία) και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Κυρίως ρεύμα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας:

1η Φάση (Από ώρα 08:00 της Παρασκευής 06-09-2024):

Διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λαμία, στο τμήμα της από τη χ/θ 44.650 έως τη χ/θ 48.800.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο τμήμα της από τη χ/θ 50.350 έως τη χ/θ 45.600.

Κατά την 1η Φάση θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην κεντρική νησίδα (οπτικά εμπόδια, αφαίρεση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κ.ά.). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας σε κάθε κατεύθυνση.

2η Φάση (Από ώρα 07:00 του Σαββάτου 07-09-2024):

Διακοπή της κυκλοφορίας στην μεσαία λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λαμία, στο τμήμα της από τη χ/θ 44.650 έως τη χ/θ 48.800.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην μεσαία λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο τμήμα της από τη χ/θ 50.350 έως τη χ/θ 45.600.

Κατά την 2η Φάση θα πραγματοποιηθούν εργασίες αφαίρεσης των μεταλλικών στηθαίων των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) στη χ/θ 45.800 και στη χ/θ 48.650. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

3η Φάση (Σταδιακά από ώρα 12:00 του Σαββάτου 07-09-2024):

Εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. με κατεύθυνση προς Αθήνα, μέσω του Ανοίγματος Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) της κεντρικής νησίδας στη χ/θ 48.650, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λαμία) και επαναφορά της κυκλοφορίας (προς Αθήνα) στο ρεύμα προς Αθήνα στη χ/θ 45.800 (μέσω του Α.Ε.Α. στην κεντρική νησίδα).

Αποκλεισμός της λωρίδας εισόδου προς Σ.Ε.Α. Μαλακάσας (Σείριος) (στην κατεύθυνση προς Λαμία).

Διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από τη χ/θ 48.950 έως τη χ/θ 48.760, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λαμία, στην κατεύθυνση προς Λαμία και μέσω της αριστερής λωρίδας του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λαμία (με αντίθετη κατεύθυνση), στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

4η Φάση (Από ώρα 24:00 του Σαββάτου 07-09-2024):

Εναλλάξ διαδοχικοί αποκλεισμοί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας κατά μήκος της εργοταξιακής προειδοποιητικής σήμανσης και σε θέσεις που θα εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα, ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης των πινακίδων και λοιπών εμποδίων από το οδόστρωμα.

Η πλήρης απόδοση της κυκλοφορίας των οχημάτων και η λήξη των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί πρωινές ώρες της Κυριακής 08-09-2024.

Η προσέγγιση των θεατών στο Σ.Ε.Α. Μαλακάσας (Σείριος) θα πραγματοποιείται από τον δεξιό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας (από την πλευρά του ρεύματος προς Λαμία) όπου ακολουθώντας τις οδηγίες τροχονόμων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα σταθμεύουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους πλησίον του Σ.Ε.Α. Μαλακάσας.

Γ. Σε περιοχές της Κορινθίας:

Από 09:00 ώρα έως 19:00 ώρα του Σαββάτου (07-09-2024), στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων από την συμβολή των οδών Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Πραθίου, έως την συμβολή των οδών παράλληλου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και Αγίας Μαρίνας [σε περίπτωση συμφόρησης από τα σταθμευμένα οχήματα, θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας από την διασταύρωση της παράλληλου Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και Αγίας Μαρίνας έως το 8ο χλμ της Ε.Ο. Αγίας Μαρίνας (θέση Αραμπατζή)].

Απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στον πρώην Γερμανικό Δρόμο, δηλαδή από το «Σπίτι του Αραμπατζή», έως το 8ο χλμ της Ε.Ο. Αγίας Μαρίνας (θέση Αραμπατζή).

Από 09:00 ώρα έως 19:45 ώρα του Σαββάτου (07-09-2024), στην περιοχή του Λουτρακίου:

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ανώνυμη οδό από τον τερματισμό της ειδικής διαδρομής «Άγιοι Θεόδωροι» έως το ποτάμι της 28ης Οκτωβρίου.

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων από το ποτάμι επί της 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωση με τον Περιφερειακό Λουτρακίου στο ρεύμα από Χαρβάτι προς Λουτράκι.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της διασταύρωσης της 28ης Οκτωβρίου με Κ. Καβάφη έως το ποτάμι επί της Κ. Καβάφη.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον τερματισμό της ειδικής διαδρομής «Λουτράκι» έως την διασταύρωση αυτής με την 28ης Οκτωβρίου.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ανδρούτσου (η οποία στην συνέχεια γίνεται Ιωνίας) από το ύψος της Μάτση έως την Καραντάνη (Δημοσίων Υπαλλήλων).

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην οδό Κων/πόλεως από το ύψος της Καραντάνη (Δημοσίων Υπαλλήλων) έως το Δημοτικό χώρο στάθμευσης.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης (δίπλα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου).

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Καραντάνη (Δημοσίων Υπαλλήλων) από το ύψος της Λ. Αθηνών έως το ύψος του Περιφερειακού Λουτρακίου.

Απαγόρευση στάθμευσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά μήκος της εξόδου διαφυγής από την Νέα Πολιτεία (επί ασφαλμάτινου οδοστρώματος), έως το εργοστάσιο «ΗΒΗ», επί της οδού Δημοσίων Υπαλλήλων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων επί ανωνύμου οδού από το ύψος της επαρχιακής οδού Λουτρακίου Σχίνου έως την έναρξη της ειδικής διαδρομής (ταβέρνα Πλάτανος).

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων επί ανωνύμου οδού από το ύψος της εκκλησίας των Πισίων έως το ύψος ανώνυμης οδού που καταλήγει στην έναρξη της ειδικής διαδρομής (ταβέρνα Πλάτανος).

Σημειώνεται ότι κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλους τους δασικούς και χωμάτινους δρόμους, στα σημεία που διασταυρώνονται με τις Ειδικές Διαδρομές.

