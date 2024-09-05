Στη θέση Καρκάσα, σε δύσβατο ορεινό σημείο της περιοχής Ανατολή του Δήμου Ιεράπετρας, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από κτηνοτρόφο, ανθρώπινος σκελετός που βρισκόταν κάτω από ένα δέντρο.

Άμεσα ακολούθησε διαδικασία μεταφοράς του σκελετού, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία τα έγγραφα που βρέθηκαν δίπλα στο σκελετό, παραπέμπουν σε άνδρα από τη Βουλγαρία που είχε γεννηθεί το 1967 και η εξαφάνισή του από την ευρύτερη περιοχή είχε δηλωθεί από συγγενικό του πρόσωπο το 2012.

Στον σκελετό αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις που προβλέπεται, προκειμένου να ταυτοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

