Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση ο 14χρονος που έπεσε από πολυκατοικία

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική ο 14χρονος από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας χθες.

Το παιδί, έκανε και νευροχειρουργική επέμβαση για ένα αιμάτωμα στο κεφάλι.

Το χειρουργείο πήγε καλά και εν συνεχεία υπεβλήθη σε ορθοπεδική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται πως η πτώση συνέβη γύρω στις 7 το απόγευμα σε πολυκατοικία επί της οδού Μολδοβλαχίας, όταν έσπασε προστατευτικό τζάμι στην ταράτσα της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα ο ανήλικος να βρεθεί στον φωταγωγό.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν ότι μαζί με τον 14χρονο βρίσκονταν εκείνη την ώρα κι άλλα παιδιά της ηλικίας του.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες μαρτυρίες, συχνά ανήλικοι κάνουν "παρκούρ" στην ταράτσα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, πηδώντας από παρακείμενη, εγκαταλελειμμένη, οικοδομή.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις επιτόπιες έρευνες και συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.