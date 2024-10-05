Διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο 14χρονος που έπεσε στο κενό από την ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές του νοσηλευτικού ιδρύματος, τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων "έδειξαν" ότι ο ανήλικος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Η πτώση συνέβη γύρω στις 7 το απόγευμα σε πολυκατοικία επί της οδού Μολδοβλαχίας, όταν έσπασε προστατευτικό τζάμι στην ταράτσα της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα ο ανήλικος να βρεθεί στον φωταγωγό.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν ότι μαζί με τον 14χρονο βρίσκονταν εκείνη την ώρα κι άλλα παιδιά της ηλικίας του.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες μαρτυρίες, συχνά ανήλικοι κάνουν "παρκούρ" στην ταράτσα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, πηδώντας από παρακείμενη, εγκαταλελειμμένη, οικοδομή.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις επιτόπιες έρευνες και συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

