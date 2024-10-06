Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 21 ετών για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί οπλών και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα σε σπίτι και την κατοχή τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 41.000 ευρώ,

• 11 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 9 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

• 20 ναρκωτικά δισκία,

• αναδιπλούμενος σουγιάς,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών,

• το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

• φιάλη αερίου με γυάλινο σωλήνα και κανάτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

