Στο νοσοκομείο ΚΑΤ, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται, από χθες το απόγευμα, ένας 77χρονος, που τραυματίστηκε στο χέρι μετά από χρήση εκρηκτικής ύλης (δυναμίτη) στο ψάρεμα, μαζί με τον γιο του στην παραλία «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ» 'Ανδρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο σημείο του συμβάντος μετέβη άμεσα περιπολικό σκάφος και αφου προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον 77χρονο, μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι Κάστρου χώρας 'Ανδρου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας.

Από την κλινική εξέταση του θεράποντος ιατρού κρίθηκε αναγκαίο ο τραυματίας να μεταφερθεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο 'Ανδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

