Χανιά: Nέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο

Σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νότια της Γαύδου στο οποίο επέβαιναν 55 άτομα που περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Όπως αναφέρει το cretapost πρόκειται για άνδρες κυρίως και το μεσημέρι αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά όπου και θα φιλοξενηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Αγυιάς.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το σκάφος μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.