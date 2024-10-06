Λογαριασμός
Χανιά: Nέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο

Στο σκάφος επέβαιναν 55 άτομα και μεταφέρθηκαν στα Χανιά - Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατάσχεσε  το σκάφος μεταφοράς

Λιμεναρχείο

Σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νότια της Γαύδου στο οποίο επέβαιναν 55 άτομα που περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Όπως αναφέρει το cretapost  πρόκειται για άνδρες κυρίως και το μεσημέρι αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά όπου και θα φιλοξενηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Αγυιάς.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το σκάφος μεταφοράς. 

Πηγή: skai.gr

