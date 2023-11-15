Θεσσαλονίκη: Ισόβια στους 4 Βρετανούς για τα 300 κιλά κοκαϊνης

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον χρηματική ποινή 500.000 ευρώ, ο καθένας, καταδικάστηκαν οι τέσσερις Βρετανοί που είχαν συλληφθεί τον Ιούνιο 2022, στη Θεσσαλονίκη, για το φορτίο των 300 κιλών κοκαϊνης που κατέσχεσε η Δίωξη Ναρκωτικών σε συνεργασία με την Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών (DEA).

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για εγκληματική οργάνωση, όπως επίσης και για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Το ίδιο δικαστήριο αθώωσε λόγω αμφιβολιών τον 5ο κατηγορούμενο - επίσης Βρετανό υπήκοο- που είχε συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα στην Ολλανδία. Ο ίδιος, είχε κτρατηθεί στις φυλακές του 'Αμστερνταμ αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τις ολλανδικές δικαστικές Αρχές να μην συναινούν στο αίτημα της Ελλάδας να εκδοθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το παράνομο φορτίο είχε εισαχθεί, μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε κοντέινερ που μετέφερε νόμιμο φορτίο με μπανάνες από την Κολομβία. Οι Βρετανοί είχαν στήσει το «αρχηγείο» τους σε ενοικιαζόμενη πολυτελή έπαυλη στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, απ' όπου σκόπευαν να μεταφέρουν την κοκαΐνη στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη αλλά και την Αυστραλία.

Το συγκεκριμένο κύκλωμα, σύμφωνα με μάρτυρα αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να συνδέεται με άλλο μεγάλο φορτίο κοκαΐνης (654 κιλών), που είχε κατασχεθεί σε τυπικό έλεγχο στο λιμάνι της Καλαβρίας, στην Ιταλία, και είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

