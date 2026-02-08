Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια.

Τόνισε την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αναφορικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ.

Υπογράμμισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο καθώς και πειθαρχικές και αστικές ευθύνες για όσους προκαλούν επεισόδια.

Στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, και στην ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο ΣΚΑΪ για τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ.



Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και πειθαρχικές και αστικές ευθύνες για όσους προκαλούν επεισόδια.

Υπενθύμισε ότι το υπουργείο έχει ζητήσει πλήρη ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα.

Μεταξύ άλλων, διερωτήθηκε αν και ποιοι έδωσαν άδεια για την εκδήλωση, αν υπήρξε άδεια ήταν εις γνώση των πρυτανικών αρχών και άλλων οργάνων διοίκησης του πανεπιστημίου και ποιες ενέργειες ακολουθήσε η εταιρία φύλαξης, ποιον ειδοποίησε και τί απάντηση πήρε. Όπως είπε, αναμένεται η απάντηση του Πανεπιστημίου

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν σημειωθήκαν φθορές.

Με αφορμή τη νέα ανακοίνωση του Αριστοτέλειου που θέτει το ζήτημα της "άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου" ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι η ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των πανεπιστήμιων, είναι κάτι που ορίζει ο νόμος.

Όπως είπε και τα 24 δημόσια πανεπιστήμια της χώρας είχαν στείλει μέχρι τις 31/12 τα σχέδια ασφάλειας και σημείωσε ότι το υπουργείο θα είναι αρωγός - οικονομικά- για την υποδομή που απαιτείται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«313 προσαγωγές... καμία σύλληψη»

«Απάντηση σε όλους όσοι δηλώνουν ότι ενώ προσήχθησαν 313 άτομα για τα επεισόδια δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, δίνει η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας.



Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού σημειώνεται. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο.



«Η επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών» αναφέρει ακόμα η Ένωση.



Αναλυτικά η ανακοίνωση



«Η Ένωσή μας καταδικάζει την οργανωμένη δράση ομάδων ατόμων, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιτιθέμενες κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με συνέπεια τον τραυματισμό συναδέλφου μας και την πρόκληση υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών.



Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. ΤΖΗΜΑ για τη συνολική διαχείριση των σοβαρών αυτών επεισοδίων, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών, και πρωτίστως να συγχαρούμε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία – ιδίως τις διμοιρίες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή – χάρη στους οποίους επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της τάξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές.



Σε όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:



Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο.



Η επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών.



Ζητούμε, συνεπώς, από όσους προβαίνουν σε πρόωρα συμπεράσματα να επιδείξουν την αναγκαία υπομονή και υπευθυνότητα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος»

Στη στολή του αστυνομικού που δέχθηκε το κοκτέιλ μολότοφ στα επεισόδια του Σαββάτου γύρω από το ΑΠΘ αναφέρεται στο μεταξύ σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θοδωρής Τσαϊρίδης. Το κοκτέιλ μολότοφ προκάλεσε στον αστυνομικό εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα.

«Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» επισημαίνουν σε νεότερη ανακοίνωση τους οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Η ανακοίνωση εκδόθηκε αργά το βράδυ στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.