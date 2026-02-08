Στη στολή του αστυνομικού που δέχθηκε το κοκτέιλ μολότοφ στα επεισόδια του Σαββάτου γύρω από το ΑΠΘ αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θοδωρής Τσαϊρίδης. Το κοκτέιλ μολότοφ προκάλεσε στον αστυνομικό εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα.



«Άνοιξε ολόκληρη τρύπα στην στολή ενώ φορούσε θώρακα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω!» επισημαίνει ο κ. Τσαϊρίδης.



«Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση:

εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων

εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία

»Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα» καταλήγει ο αστυνομικός.

«Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» επισημαίνουν σε νεότερη ανακοίνωση τους οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Η ανακοίνωση εκδόθηκε αργά το βράδυ στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων τα ξημερώματα του Σαββάτου, για τα οποία έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές. Όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το υπουργείο Παιδείας έδωσε 48ωρη προθεσμία στο ΑΠΘ να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε την Παρασκευήτο προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων, ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Οπλοστάσιο

Ολόκληρο οπλοστάσιο με μολότοφ και κοντάρια, αλλά και ναρκωτικά, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στις έρευνες της Αστυνομίας έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Στη Σχολή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης.

Πρόκειται για υλικά που φέρεται να μεταφέρθηκαν εκεί από φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής πάρτι εντός του πανεπιστημίου, για το οποίο δεν είχε δοθεί άδεια. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ για όλους τους προσαχθέντες, οι οποίοι συνεργάστηκαν για τα αποτυπώματα, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

