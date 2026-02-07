Στις 309 ανήλθαν οι προσαγωγές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από τα εκτεταμένα επεισόδια και τη ρίψη μολότοφ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου και σε κάδους απορριμμάτων.

«Είχαμε μια επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση, με 309 προσαγωγές. Είναι από τις ελάχιστες φορές, από όσο θυμάμαι, που έγινε μια τόσο άμεση και συντονισμένη επιχείρηση και επιτέλους αυτοί που δημιούργησαν τα επεισόδια, προς το παρόν, προσήχθησαν», ανέφερε στο thestival.gr o πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Ο κ. Τσαϊρίδης τόνισε την ανάγκη να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη διοργάνωση του πάρτι εντός του πανεπιστημιακού χώρου. «Πρέπει να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες, αν δόθηκε και πώς δόθηκε άδεια σε αυτό το πάρτι. Δεν μπορούν εν έτει 2026 τα ελληνικά πανεπιστήμια να αποτελούν ξέφραγο αμπέλι, να εισέρχονται παραβατικά στοιχεία, να παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και να μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους και την ευρύτερη περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη», σημείωσε.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν τους γύρω από το ΑΠΘ δρόμους, όπως και την οδό Εγνατία, προκειμένου να αποκατασταθεί και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής υπήρχε σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν στο πάρτυ που διεξαγόταν στην Πολυτεχνική Σχολή.

