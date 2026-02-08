Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Ελευσίνα

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:05 με αποτέλεσμα να καταστραφούν λεωφορεία που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο του εργοστασίου. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

