Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Ελευσίνα

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:05 με αποτέλεσμα να καταστραφούν λεωφορεία που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο του εργοστασίου. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ελευσίνα Πυρκαγιά
