«Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» επισημαίνουν σε νεότερη ανακοίνωση τους οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Η ανακοίνωση εκδόθηκε αργά το βράδυ στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02), για τα οποία έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές. Όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το υπουργείο Παιδείας έδωσε 48ωρη προθεσμία στο ΑΠΘ να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε την Παρασκευήτο προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων, ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Οπλοστάσιο

Ολόκληρο οπλοστάσιο με μολότοφ και κοντάρια, αλλά και ναρκωτικά, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στις έρευνες της Αστυνομίας έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Στη Σχολή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης.

Πρόκειται για υλικά που φέρεται να μεταφέρθηκαν εκεί από φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής πάρτι εντός του πανεπιστημίου, για το οποίο δεν είχε δοθεί άδεια. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ για όλους τους προσαχθέντες, οι οποίοι συνεργάστηκαν για τα αποτυπώματα, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Προθεσμία 48 ωρών

Το υπουργείο Παιδείας το Σάββατο καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο».

Παράλληλα, ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

