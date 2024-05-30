Ποινή κάθειρξης 8 ετών και 9 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 35χρονο μητροκτόνο ο οποίος σκότωσε την 71χρονη μητέρα του τον Απρίλιο του 2023, με το πτώμα να εντοπίζεται στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, του αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό κατά την τέλεση της πράξης αλλά και το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Το δικαστήριο, δέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι την ώρα τέλεσης του εγκλήματος ήταν σε ψυχική διαταραχή, όπως πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας καθώς ο ίδιος περιέγραψε στην απολογία του ότι ζούσε ένα οικογενειακό δράμα και ότι με την ενέργειά του αυτή νόμιζε ότι θα λύτρωνε τη μητέρα του, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα ενώ επισήμανε ακόμα και να αυτοκτονήσει αλλά δε βρήκε τη δύναμη να το κάνει.

Το έγκλημα- σύμφωνα με τη δικογραφία- τελέστηκε στις αρχές του περσινού Απριλίου σε ερημική τοποθεσία στον Κορινό Πιερίας, όπου μητέρα και γιος μετέβησαν για βόλτα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Μετά τη δολοφονία ο 35χρονος επέστρεψε με τη σορό της μητέρας του στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν μαζί, εγκαταλείποντας το άψυχο σώμα της ηλικιωμένης κοντά στα νεκροταφεία της περιοχής.

Ακολούθως, ο ίδιος, όπως ανέφερε, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του χωρίς όμως να τα καταφέρει και περιπλανιόταν επί 20 μέρες σε διάφορες περιοχές μέχρι που εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στο Φάληρο Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ομολόγησε το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να «απελευθερώσει» τη μητέρα του.

«Προσπάθησα να την πάω μια βόλτα να αλλάξει η διάθεσή της. Φώναζε "θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω". Με εκλιπαρούσε να τη σκοτώσω. Της είπα να κοιτάξει αλλού» ανέφερε κληθείς να περιγράψει στους δικαστές πώς τράβηξε την σκανδάλη πυροβολώντας την. Όπως περιέγραψε, σκόπευε αμέσως μετά να αφαιρέσει και τη δική του ζωή. «Θεωρούσα ότι θα μπορούσα να το κάνω, τοποθέτησα το όπλο στο λαιμό, αλλά δεν τα κατάφερα» συνέχισε. Προηγουμένως αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως που αντιμετώπιζε η μητέρα του και τις απόπειρες αυτοκτονίας που είχαν προηγηθεί εκ μέρους της. «Γυρνούσε από τα ψυχιατρεία, ήταν ράκος και σε άσχημη κατάσταση. Δεν θέλαμε να πεθάνει σε κάποιο ψυχιατρείο», είπε.

Σύμφωνα με όσα απολογήθηκε μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2015 όλο το βάρος έπεσε πάνω του. «Ο μπαμπάς μου ήταν το στήριγμά μου. Προσπαθούσα να σταθώ δίπλα στη μητέρα μου. Ποτέ δεν μπορούσα να απολαύσω μία έξοδο, έβαζα πάντα τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα. Το τελευταίο καιρό η κατάσταση επιδεινώθηκε. Μου έλεγε "θέλω να με σκοτώσεις, εάν φύγω θα είμαι ευτυχισμένη". Το μόνο λάθος που έκανε ήταν που δεν απευθύνθηκα σε κάποιον ψυχολόγο». Ερωτηθείς για την καραμπίνα είπε ότι την κατείχε για λόγους ασφαλείας επειδή είχε προηγηθεί διάρρηξη στο σπίτι τους κι ότι την έκρυβε στο αυτοκίνητο για να μην την πάρει η μητέρα του.

«Δεν ξέρω εάν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου χωρίς ψυχολογική στήριξη», ανέφερε ολοκληρώνοντας την απολογία του.

Ο 35χρονος επέστρεψε στις φυλακές, όπου ήταν προφυλακισμένος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

