Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε 10χρονη στην Πέλλα

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα - Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσαν οι γονείς της  

σκύλος

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε μία 10χρονη σε περιοχή της Πέλλας, όπως κατήγγειλαν οι γονείς της με μήνυση που υπέβαλαν και στρέφονται κατά παντός υπευθύνου.

Όπως καταγγέλλεται, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στη Σκύδρα, την ώρα που η 10χρονη περπατούσε με μία φίλη της. Η ανήλικη διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Η μήνυση των γονιών κατατέθηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Σκύδρας.

