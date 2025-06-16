Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 39χρονος, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από δύο άνδρες, ενώ κατά το ίδιο επεισόδιο τον δάγκωσε στο πόδι ο σκύλος που κατείχε ένας εκ των δραστών.

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ασήμαντη αφορμή, με την αστυνομία να συλλαμβάνει δύο άνδρες, αφγανικής καταγωγής, 24 και 28 ετών. Από την κατοχή του πρώτου κατασχέθηκε επιπλέον και ένα μαχαίρι, τύπου ματσέτα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη και -κατά περίπτωση- παράβαση νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο 39χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει για νοσηλεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.